Вашингтон, , 23:43 — REGNUM Ситуация на Украине повлияла на усиление темпов инфляции в США и во всём мире, заявила 10 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По её словам, невзирая на украинский кризис снижение темпов инфляции ожидается к концу текущего года.

«События на Украине действительно отразились на темпах глобальной инфляции и инфляции в США из-за их влияния на цены энергоносителей», — сказала Псаки.

Напомним, ранее подобное заявление сделал президент США Джо Байден, объяснивший резкий рост цен в США санкциями, введенными против России.

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