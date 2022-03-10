Лондон, 10 марта, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Британская поп-рок-группа Florence + The Machine анонсировала новый альбом и представила обложку пластинки в новом посте в социальной сети Instagram. Об этом стало известно 10 марта.

NME Флоренс Уэлч на сцене

Предстоящая пластинка станет первой с момента выхода их четвертого альбома High As Hope в июне 2018 года.

https://www.instagram.com/p/Ca4vCeEDLrn/

В своем личном аккаунте в Instagram вокалистка Флоренс Уэлч опубликовала иллюстрацию к новой пластинке, которая также подтвердила название альбома — Dance Fever.