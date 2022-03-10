Рейкьявик, 10 марта, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Исландская пост-рок-группа Sigur Rós объявила подробности тура по Великобритании и Европе, который состоится в конце этого года. Об этом 10 марта рассказал портал NME.

NME Группа Sigur Ros

После объявления дат тура в США, Мексике и Канаде в прошлом месяце, Sigur Rós теперь подтвердили продолжительный тур по Великобритании и Европе.

Начав 28 сентября в Португалии, группа также выступит в Италии, Германии и Франции, а затем прибудет в Великобританию, где даст четыре концерта. Группа планирует завершить турне концертом в Рейкьявике, Исландия.

https://www.instagram.com/reel/Ca7DmSsAsxH/

Согласно пресс-релизу, Sigur Rós находятся в процессе написания и записи своего первого нового студийного альбома с пластинки 2013 года Kveikur и представят на концертах новые песни, а также главные хиты.