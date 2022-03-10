Лондон, 10 марта, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Британский музыкант Оливер Сим из инди-группы The xx выпустил свой дебютный сольный сингл Romance With A Memory. Об этом 10 марта рассказал портал NME.

NME Оливер Сим из The xx

Сим, который играет на бас-гитаре и является вокалистом группы The xx, также поделился новым лирик-видео, сопровождающим трек.

О новом треке, который был спродюсирован коллегой по группе диджеем Jamie xx (Джейми Смит), Оливер Сим сказал: «Я взволнован, возбужден, в экстазе, переполнен кофеином и счастлив поделиться с вами Romance with a Memory».