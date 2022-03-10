Рим, , 23:27 — REGNUM Промышленники Италии больше не могут позволить себе работать при нынешних ценах на энергию, сейчас работа ведется в убыток, заявил в четверг, 10 марта, глава профильной национальной ассоциации Confindustria Карло Бономи.

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В энергетической сфере в Италии за последние десятилетия было совершено множество серьезнейших ошибок, считает эксперт. Вместо того, чтобы ставить целью интересы страны, власти ставили превыше всего «политику», отметил он.

Теперь за эту «политику» расплачивается бизнес, резюмировал Бономи.

За год с начала 2021 до начала 2022 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое, стоимость электричества — более чем в два раза. Цена на бензин с начала 2022 года выросла на 25% — до 2,20 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.

Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет более 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России.