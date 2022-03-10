Брага, Португалия, , 23:27 — REGNUM Сегодня, 10 марта, в Браге на стадионе «Брага Мунисипал» футбольный клуб «Брага» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Футбольный клуб «Монако»

Бригада арбитров (Германия): Феликс Цвавер | Штефан Лупп | Марко Ахмюллер | Марк Осмерс.

Стартовые составы команд:

«Брага»: Лима Матеус, Иан Коуту, Витор Тормена, Дэвид Кармо, Фабиано Хосеэ де Соуза Силва, Али аль-Моатасембелла, Андре Орта, Рикардо Орта, Юри Медейруш, Родриго Гомес, Абель Руис.

«Монако»: Александр Нюбель, Вандерсон Кампос, Аксель Дисаси, Кайе Энрике, Крислен Матисима, Жеан Лукас, Орельен Тчуамени, Элиот Матазо, Кевин Фолланд, Виссам Бен-Йеддер.

Атакующий полузащитник сборной России Александр Головин начнет матч со скамьи запасных. В текущем сезоне на счету российского футболиста три забитых мяча и пять результативных передач в 27-ми матчах за «монегасков» во всех турнирах.