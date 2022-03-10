Ижевск, 10 марта, 2022, 23:27 — ИА Регнум. В Удмуртии оклады глава муниципалитетов повышать не планируется. Об этом сообщил начальник управления государственной и муниципальной службы администрации главы и правительства республики Владимир Лукашев.

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Он прокомментировал постановление правительства республики от 1 марта, на который сослались СМИ, сообщив о планируемом увеличении окладов руководителей муниципалитетов.

«По сути это технический документ, принятый в связи с созданием муниципальных округов и отнесением некоторых должностей муниципальной службы и контрольно-счетных органах местного самоуправления к муниципальным должностям», — цитирует Лукашева«Коммерсантъ — Ижевск».

ИА REGNUM напоминает, в Удмуртии в 2021 году была проведена административная реформа, районы республики заменили муниципальные округа. Районы перешли с двухуровневой на одноуровневую систему муниципального управления. То есть был упразднен поселенческий уровень власти. На начало 2021 года в республике было 333 главы муниципальных образований всех уровней и 3741 депутат, к концу года — 30 глав муниципальных округов и 779 депутатов представительных органов.