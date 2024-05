Вашингтон, 10 марта, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Американская блюз-рок-группа The Black Keys анонсировала свой 11-й студийный альбом под названием Dropout Boogie и поделилась лид-синглом Wild Child. Об этом 10 марта рассказал портал NME.

NME Дуэт The Black Keys

Релиз Dropout Boogie намечен на 13 мая 2022 года, то есть за день до 20-летия деб/тного альбома группы The Big Come Up.

Альбом Dropout Boogie стал доступен для предварительного заказа на официальном сайте The Black Keys. В записи альбома приняли участие Билли Гиббонс из ZZ Top, Грег Картрайт из Reigning Sound и продюсер Анджело Петраглиа, известный по работе с Kings Of Leon.

Альбом Dropout Boogie станет продолжением альбома 2021 года Delta Kream. Согласно пресс-релизу, новый альбом ориентирован на звучание группы времен их дебютной работы.