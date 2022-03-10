* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 10 марта, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане освободили главу организации по оказанию помощиНадиму Нурпосле почти месяца содержания под стражей, сообщают местные СМИ.

Афганистан

Нур, имеющая гражданство Афганистана и Канады, пообещала вернуться к гуманитарной деятельности.

Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали ее освобождение.

Ранее сообщение об аресте Нур было опубликовано в Washington Post.

Члены ее семьи заявили, что им неизвестно, по какому обвинению была арестована Надима. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не объяснили, что послужило причиной ее ареста.

Брат Надимы Дастан Нур сообщил WP, что около месяца назад несколько боевиков, выдававших себя за талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ворвались в офис активистки и арестовали ее.

38-летняя Надима Нур, гражданка Канады афганского происхождения, руководившая небольшой организацией по оказанию помощи, был задержана вместе с западным коллегой в Кабуле.