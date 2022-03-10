Бергамо, Италия, , 23:23 — REGNUM Сегодня, 10 марта, в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» «Аталанта» в матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет леверкузенский «Байер-04». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

Стартовые составы команд:

«Аталанта»: Жуан Муссо, Рафаэл Толои, Берат Джимсити, Мерих Демирал, Тейн Копмейнерс, Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Ханс Хатебур, Руслан Малиновский, Давид Дзаппакоста, Луис Мурьель.

«Байер-04»: Лукаш Градецки, Джонатан Та, Митчел Баккер, Эдмонд Тапсода, Джереми Фримпонг, Мусса Диаби, Чарлес Арангис, Эзекиель Паласиос, Флориан Виртц, Амин Адли, Лукас Аларио.

Бригада арбитров (Сербия): Срдан Йованович | Урон Стойкович | Милан Михайлович | Стюарт Аттуэлл.

26-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук в текущем сезоне принял участие в пятнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.