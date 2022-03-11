Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Американский рэпер Lil Durk (Дёрк Бэнкс) опубликовал видеоклип Golden Child в преддверии премьеры новой пластинки. Выход ролика состоялся на YouTube-канале музыканта.

Lil Durk Скриншот YouTube

В клипе артист обращается к своим недоброжелателям, а также рассказывает о пути к успеху. Режиссёром клипа выступил JerryPHD (Джерри Джонсон).

Напомним, что премьера нового альбома Lil Durk под названием «‎7220» состоится 11 марта 2022 года. Ожидается, что в пластинку войдут 17 композиций.

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