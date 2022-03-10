Похищенный в Киеве историк Каревин: «Я просто писал правду»
Москва, 10 марта, 2022, 23:40 — ИА Регнум. В Киеве несколько человек были похищены Службой безопасности Украины (СБУ). О том, что к ним в дом пытаются проникнуть сотрудники СБУ, в соцсетях заявили сами похищенные. Среди них — публицист Дмитрий Скворцов, писатель Ян Таксюр и историк Александр Каревин.
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Историк, киевлянин Александр Каревин всегда был известен активной гражданской позицией. Он неоднократно подвергал резкой критике действия украинских властей в области гуманитарных наук, языковой политики, политики исторической памяти. Он также всегда придерживался общерусских воззрений и считал русских и украинцев единым народом.
Каревин является автором множества книг и статей по истории Руси. Первой его книгой была «Русь нерусская» посвящена настоящей, невыдуманной истории украинского языка и украинизации. В названии книги используются слова, сказанные малороссийским философом Григорием Сковородой:
«Всякий должен узнать свой народ, и в народе себя. Русь ли ты? Будь ею: верь православно, служи царице (Екатерине II) право, люби братию «нравно». Лях ли ты? Лях будь. Немец ли ты? Немечествуй. Француз ли? Французуй. Татарин ли? Татарствуй. Все хорошо на своем месте и в своей мере, и все прекрасно, что чисто природно,
Каревин всегда отличался интеллектуальной честностью, которая роднила его с лучшими представителями русской интеллигенции и русского народа вообще. В одном из интервью историк открыто признал, что украинская национальная идея строится на лжи, а язык во многом создан искусственно.
«Я просто писал правду», — сказал Каревин. Сейчас историк похищен и его местоположение неизвестно.
Напомним, что 24 февраля началась операция по денацификации и демилитаризации Украины. После ее начала в Киеве местными властями была организована раздача оружия всем подряд, участились случаи мародёрства, город стал небезопасным для своих жителей и иностранных граждан.