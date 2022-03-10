Москва, 10 марта, 2022, 23:40 — ИА Регнум. В Киеве несколько человек были похищены Службой безопасности Украины (СБУ). О том, что к ним в дом пытаются проникнуть сотрудники СБУ, в соцсетях заявили сами похищенные. Среди них — публицист Дмитрий Скворцов, писатель Ян Таксюр и историк Александр Каревин.

Ssu.gov.ua СБУ

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Историк, киевлянин Александр Каревин всегда был известен активной гражданской позицией. Он неоднократно подвергал резкой критике действия украинских властей в области гуманитарных наук, языковой политики, политики исторической памяти. Он также всегда придерживался общерусских воззрений и считал русских и украинцев единым народом.

Каревин является автором множества книг и статей по истории Руси. Первой его книгой была «Русь нерусская» посвящена настоящей, невыдуманной истории украинского языка и украинизации. В названии книги используются слова, сказанные малороссийским философом Григорием Сковородой:

«Всякий должен узнать свой народ, и в народе себя. Русь ли ты? Будь ею: верь православно, служи царице (Екатерине II) право, люби братию «нравно». Лях ли ты? Лях будь. Немец ли ты? Немечествуй. Француз ли? Французуй. Татарин ли? Татарствуй. Все хорошо на своем месте и в своей мере, и все прекрасно, что чисто природно, т. е. не подделано, не подмешано, но по своему роду. Не будь ни тепел, ни холоден, да не изблюют тебя. Русь не русская представляется мне диковинкою, как если бы родился человек с рыбьим хвостом или с собачьей головою.».

Каревин всегда отличался интеллектуальной честностью, которая роднила его с лучшими представителями русской интеллигенции и русского народа вообще. В одном из интервью историк открыто признал, что украинская национальная идея строится на лжи, а язык во многом создан искусственно.

«Я просто писал правду», — сказал Каревин. Сейчас историк похищен и его местоположение неизвестно.

Напомним, что 24 февраля началась операция по денацификации и демилитаризации Украины. После ее начала в Киеве местными властями была организована раздача оружия всем подряд, участились случаи мародёрства, город стал небезопасным для своих жителей и иностранных граждан.