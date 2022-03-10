Берлин, 10 марта, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Немецкая индастриал-группа Rammstein представила новый сингл под названием Zeit. Об этом 10 марта рассказал портал NME.

NME Группа Rammstein

Новый сингл стал заглавным треком их предстоящего нового альбома, релиз которого намечен на 29 апреля. Это восьмой студийный альбом берлинской группы.

Новый альбом будет выпущен в нескольких форматах на физических носителях и цифровом виде. В пресс-релизе сообщается, что группа потратила два года на работу над одиннадцатью песнями нового альбома. Они снова работали с берлинским продюсером Ольсеном Инвольтини, а запись альбома проходила в студии La Fabrique Studios в Сен-Реми-де-Прованс, Франция.