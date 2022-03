Лондон, , 23:11 — REGNUM Группа The Smile, сайд-проект Radiohead, рассказала о новом прессе синглов You'll Never Work In Television Again и The Smoke на физических носителях. Об этом 10 марта сообщил портал NME.

Группа The Smile Скриншот с портала NME

Трио, состоящее из Тома Йорка, Джонни Гринвуда и барабанщика Тома Скиннера, выпустило свой дебютный сингл You Will Never Work In Television Again и его продолжение The Smoke в начале 2022 года.

Сингл выпущен ограниченным тиражом на семидюймовом виниле. В своих социальных сетях группа рассказала, что у поклонников будет возможность выиграть копию сингла, приняв участие в лотерее.

Поклонники могут получить бесплатный лотерейный билет в избранных музыкальных магазинах по всему миру в период с 12 по 24 марта. Сингл не будет доступен для покупки. Поклонники должны отсканировать QR-код на билете до 24 марта, чтобы получить шанс выиграть одну из копий.

