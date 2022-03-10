Джон Туртурро рассказал о своих лучших ролях в кино
Вашингтон, 10 марта, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Американский актёр Джон Туртурро поделился мнением о своих ролях в кино. Соответсвующее видео появилось на YouTube-канале GQ 10 марта.
Цитата из к/ф «Бартон Финк». реж Джоэл Коэн, Итан Коэн. 1991. США, Великобритания
Джон Туртурро в роли драматурга Бартона Финка
В рамках ролика Туртурро раскрыл детали съёмок в картинах «Большой Лебовски", «О, где же ты, брат?», «Бартон Финк», «Трансформеры" и многих других проектах. Общая продолжительность видео составила 20 минут.
Напомним, что Джон Туртурро начал свою карьеру в кино в 1980 году. Наибольшую популярность актёр приобрёл благодаря участию в фильме «Бартон Финк».