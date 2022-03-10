Мурманск, 10 марта, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Из мурманских магазинов практически исчезла офисная бумага. Там, где бумага ещё есть, цены выросли почти в два раза, сообщает B-port.

Бумага

Представители торговых точек и поставщиков утверждают, что проблемы с поставками и ростом цен обусловлены отсутствием сырья на российских заводах.

В магазинах канцтоваров изданию сообщили, что бумаги не будет как минимум до 14 марта. За несколько дней она подорожала почти в два раза — до 600 рублей за упаковку.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России определило перечень товаров, запрещённых к вывозу.