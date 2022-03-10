Йошкар-Ола, , 23:05 — REGNUM В Марий Эл с начала текущего года объем ввода жилья превысил 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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С января по настоящее время в регионе введено около 30% жилья от годового плана.

В 2022 году в республике продолжится реализации II, III и IV этапов программы переселения граждан из аварийного жилья. По II этапу ликвидировано 7,9 тыс. кв метров ветхого жилья, переселены 582 человека. В рамках IV этапа ликвидировано 6 тыс. кв метров аварийного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2022 году планируется ввести на территории республики 390,223 тыс. кв метров жилья. Власти намерены обеспечить жильем 330 детей-сирот. Муниципалитеты республики должны переселить из ветхого и аварийного жилого фонда 1670 человек.