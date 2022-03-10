Лондон, , 23:04 — REGNUM Британская поп-исполнительница Charli XCX (Шарлотта Эйтчисон) поделилась полным треклистом предстоящего нового альбома Crash. Об этом 10 марта рассказал портал NME.

Charli XCX NME

Новый альбом певицы выйдет 18 марта. Charli XCX в своих социальных сетях поделилась полной информацией о предстоящем релизе, сообщив, что в него войдут 12 песен.

Он включит в себя все ранее вышедшие синглы, такие как Good Ones, Baby, совместную работу с Риной Саваямой Beg For You и песню с Каролиной Полачек New Shapes.

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