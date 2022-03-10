Лондон, 10 марта 2022, 23:04 — REGNUM Британская поп-исполнительница Charli XCX (Шарлотта Эйтчисон) поделилась полным треклистом предстоящего нового альбома Crash. Об этом 10 марта рассказал портал NME.

Charli XCX
Charli XCX
NME

Новый альбом певицы выйдет 18 марта. Charli XCX в своих социальных сетях поделилась полной информацией о предстоящем релизе, сообщив, что в него войдут 12 песен.

Он включит в себя все ранее вышедшие синглы, такие как Good Ones, Baby, совместную работу с Риной Саваямой Beg For You и песню с Каролиной Полачек New Shapes.

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