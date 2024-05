Лондон, 10 марта, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Британская поп-исполнительница Charli XCX (Шарлотта Эйтчисон) поделилась полным треклистом предстоящего нового альбома Crash. Об этом 10 марта рассказал портал NME.

NME Charli XCX

Новый альбом певицы выйдет 18 марта. Charli XCX в своих социальных сетях поделилась полной информацией о предстоящем релизе, сообщив, что в него войдут 12 песен.

Он включит в себя все ранее вышедшие синглы, такие как Good Ones, Baby, совместную работу с Риной Саваямой Beg For You и песню с Каролиной Полачек New Shapes.