Москва, , 23:03 — REGNUM Киевский режим продолжает воспрещать эвакуацию гражданского населения в сторону России, сообщил 10 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что на сегодняшний день украинская сторона согласовала лишь четыре гуманитарных коридора из 14, приготовленных Россией на 10 марта.

«Российская Федерация вчера исключительно в гуманных целях в очередной раз выступила с инициативой к «официальному Киеву» по открытию сегодня с 10 часов утра по московскому времени 14 гуманитарных коридоров и проведению эвакуации мирного населения и иностранных граждан из городов: Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Мариуполь. …Украинская сторона в своем официальном ответе согласовала четыре маршрута», — рассказал Михаил Мизинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские нацисты, засевшие в городах, удерживают местное население в качестве «живого щита».

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