Севилья, Испания, 10 марта, 2022, 23:00 — ИА Регнум. 10 марта в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 одержала минимальную победу над лондонским «Вест Хэмом» со счетом 1:0.

Sevillafc.es Победа Севильи

Единственный мяч на 60-й минуте встречи забил 26-летний нападающий сборной Марокко Мунир Эль-Хаддади, выступавший ранее за каталонскую «Барселону». Голевую передачу на свой счет записал Маркус Акунья.

Желтые карточки получили Курт Зума (58'), Мануэль Лансини (76'), Лукас Окампос (90') и Деклан Райс (90'). Матч обслуживала швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером.

Составы команд:

«Севилья»: Буну, Гудель, Кунде, Акунья, Навас, Окампос, Жордан, Корона (Аугустинссон, 87'), Тррес, Эль-Хаддади (Марсьяль, 75'), Эн-Несери (Мир, 90').

«Вест Хэм»: Ареоля, Зума, Крессуэлл, Доусон, Джонсон, Форналс (Масуакук, 90'), Соучек, Райс, Лансини (Нобл, 83'), Влашич (Бенрахма, 67'), Антонио.