Москва, 10 марта, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Продажа билетов гражданам России ограничена с 10 марта авиакомпанией Turkish Airlines, сообщает АТОР. Российские граждане не смогут купить билеты на рейсы из Турции в третьи страны.

Авиакомпания Turkish Airlines

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Уточняется, что решение турецкой компанией принято в связи с блокировкой российских карт системами Visa и Mastercard. Поэтому Turkish Airlines была вынуждена приостановить продажу. Нововведение вступило в силу.

«В настоящее время оформление билетов возможно только с вылетом/прилётом из/в РФ», — сообщили в Turkish Airlines. Компания, поясняет АТОР, разрешает российским гражданам оформлять билеты по любым маршрутам, но все они обязательно должны начинаться или заканчиваться в России.

Лететь из России в третьи страны через Турцию можно по-прежнему с единым «сквозным» билетом на все сегменты полёта и с таким же билетом возвращаться в Россию с пересадкой в Турции.

Также вся перевозка Turkish Airlines из России в Турцию и из Турции в Россию остаётся без изменений. Но отдельный билет на самолёт Turkish Airlines из Турцию в другую страну вне России российским гражданам купить уже нельзя, как летать на Turkish Airlines вне контура Россия — Турция.