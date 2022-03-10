Арнем, Нидерланды, , 22:54 — REGNUM 10 марта в Арнеме на стадионе «Гелредом» футбольный клуб «Витесс» в первом матче 1/8 финала Лиги Конференций УЕФА 2021/22 потерпел поражение от римской «Ромы». Основное время встречи завершилось со счетом 0:1.

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Единственный мяч на 45+1-й минуте встречи забил 29-летний португальский опорный полузащитник Сержиу Оливейра после передачи Николо Дзаньоло. Желтые карточки получили Матиас Винья (7'), Алоис Орос (33'), Сержиу Оливейра (70') и Джанлука Манчини (86'). Единственную красную карточку получил Сержиу Оливейра на 79-й минуте встречи.

Статистика матча («Витесс"/ «Рома»)

Удары 13/6

Удары в створ 5/3

Владение 58%/42%

Угловые 5/4

Нарушения 18/16

Составы команд:

«Витесс»: Йерун Хаувен, Данило Дуки, Якоб Расмуссен, Алоис Орос (Томас Бейтинг, 83'), Эли Даса, Максимилиан Виттек, Сондре Тронстад, Тони Домгени (Рихедли Базур, 83'), Лои Опенда (Николай Фредериксен, 83'), Адриан Грбич, Матуш Беро.

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожен Ибаньес, Джанлука Манчини, Мараш Кумбулла, Матиас Винья (Брайан Кристианте, 46'), Энсли Мэйтленд-Найлз (Рик Карсдорп, 46'), Жордан Верету (Стефан Эль-Шаарави, 46'), Сержиу Оливйра, Тэмми Абрахам, Генрих Мхитарян (Крис Смоллинг, 88'), Николо Дзаньоло (Лоренцо Пеллегрини, 66').

Ответный матч «Ромы» с «Витессом» запланирован на 17 марта. Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».