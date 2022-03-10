Кабул, , 22:53 — REGNUM В афганских провинциях Герат и Гильменд за последние три месяца зарегистрировано более 1,4 тысячи случаев заболевания корью, сообщает международная организация «Врачи без границ» (MSF)

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно её данным, каждую неделю в больницы Гильменда поступает в среднем около 150 детей, больных корью, 40% которых нуждаются в особом уходе из-за серьезных осложнений. В Герате ежедневно из-за болезни умирают двое детей, при этом более половины детей, больных корью, к тому же и недоедают.

Глава проекта MSF в больнице Баст в Гильменде Фазлуллахи Зиармаль говорит, что в Герате и Гильменде за последние два месяца было госпитализировано около 800 детей с острым недоеданием. По его словам, многие недоедающие дети умирают от осложнений после перенесенной кори.

Координатор проекта «Врачи без границ» в Герате Сара Уилсток говорит, что, если не будет проведена широкомасштабная кампания по вакцинации от кори, можно ожидать рост числа случаев заболевания в течение следующих шести месяцев.