Вашингтон, , 23:07 — REGNUM Американский актёр Билл Мюррей объяснил, почему отказался от роли в кинокомиксе «Бэтмен». Соответствующую информацию опубликовал портал Screen Rant 10 марта.

Бэтмен Цитата из к/ф «Бэтмен: Начало». реж. Кристофер Нолан. 2005. США, Великобритания

Известно, что в середине 1980-х режиссёр Айван Рейтман собирался экранизировать ряд комиксов DC, посвящённых Бэтмену, и доверить роль супергероя Мюррею. Однако сам актёр признался, что отказался от участия в съёмках, поскольку «‎в проекте было много тщеславия».

Напомним, что впервые фильм «Бэтмен» появился в прокате в 1989 году. Режиссёром той картины выступил Тим Бёртон, а главную роль исполнил Майкл Китон.

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