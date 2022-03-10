Москва, , 22:52 — REGNUM Нацисты изъяли автобусы, приготовленные для вывоза мирных жителей из опасных зон, оборудовав их в качестве подвижных огневых точек, сообщил 10 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Нами достоверно установлено, что националистами изъяты автобусы, в том числе школьные, а также другие транспортные средства, предназначенные для эвакуации беженцев, в целях использования их в качестве маневренных огневых точек», — рассказал он.

Напомним, до мирных жителей Украины, находящихся в опасных зонах, ВСУ и иные украинские вооруженные формирования не доводят информацию о гуманитарных коридорах для эвакуации в сторону России, ДНР и ЛНР.

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