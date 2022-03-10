Рим, 10 марта, 2022, 22:44 — ИА Регнум. 14 марта перевозчики Италии прекратят работу, сообщили в профильном профсоюзе в четверг, 10 марта.

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Это решение они объясняют «форс-мажором» в виде роста цен на бензин до уровня, который делает перевозки нерентабельными.

Речь не идет о забастовке, хотя участники отрасли намерены провести ряд митингов, чтобы привлечь внимания к своим проблемам, отметили в профсоюзе.

За год с начала 2021 до начала 2022 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое, стоимость электричества — более чем в два раза. Цена на бензин с начала 2022 года выросла на 25% — до 2,20 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.