Москва, , 22:37 — REGNUM Гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей с территории Украины в Россию будут работать ежедневно, независимо от согласия Киева, заявил 10 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Гуманитарные коридоры будут открываться с 10:00 мск, уточнил Мизинцев.

«Мы официально заявляем, что гуманитарные коридоры в сторону Российской Федерации будут в одностороннем порядке, без всяких согласований открываться теперь ежедневно с 10 часов утра, а на других направлениях по согласованию с украинской стороной», — рассказал Мизинцев.

«На подконтрольных Вооруженным силам России территориях мы гарантируем обеспечение полной безопасности», — подчеркнул начальник Национального центра.

При этом он призвал Международный Комитет Красного Креста и ООН «плотно работать с украинскими властями для информирования населения Украины об этой российской инициативе», так как «Киев продолжает категорически воспрещать и не согласовывает выезд гражданского населения в сторону Российской Федерации».

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