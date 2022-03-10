Барселона, Испания, 10 марта, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Сегодня, 10 февраля, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» «Барселона» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет турецкий «Галатасарай». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

«Барселона»

Стартовые составы команд:

«Барселона» (расстановка 4−3-3): Марк-Андре тер Штеген — Сержиньо Дест, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Хорди Альба — Педри, Френки де Йонг, Николас Гонсалес — Мемфис Депай, Адама Траоре, Ферран Торрес.

«Галатасарай» (расстановка 4−2-3−1): Иньяки Пенья — Патрик ван Анхольт, Виктор Нельссон, Маркао, Саша Бои — Беркан Кутлу, Тайлан Анталялы — Райан Бабел, Софиан Фегули, Керем Актюркоглу — Мостафа Мохамед.

Матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистенты главного судьи — Хишам Закрани и Орельен Бертомье.