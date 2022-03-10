Нур-Султан, 10 марта 2022, 23:07 — REGNUM Казахстанский рэпер Ганвест (Руслан Гоминов) опубликовал авторский фристайл. Соответствующий пост появился на странице артиста в Instagram 10 марта.
https://www.instagram.com/p/Ca7xw1No5GG/
Известно, что свою работу музыкант назвал «Эй, кыздар". Примечательно, что ранее Ганвест поделился с подписчиками фрагментом ещё одной песни, записанной в юмористическом стиле.
Напомним, что Ганвест начал музыкальную карьеру в 2010 году. Популярность к реперу пришла после публикации песни «Дурман» в 2018 году.
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