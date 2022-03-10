Астана, 10 марта, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Казахстанский рэпер Ганвест (Руслан Гоминов) опубликовал авторский фристайл. Соответствующий пост появился на странице артиста в Instagram 10 марта.

Скриншот YouTube Ганвест

https://www.instagram.com/p/Ca7xw1No5GG/

Известно, что свою работу музыкант назвал «‎Эй, кыздар"‎. Примечательно, что ранее Ганвест поделился с подписчиками фрагментом ещё одной песни, записанной в юмористическом стиле.

Напомним, что Ганвест начал музыкальную карьеру в 2010 году. Популярность к рэперу пришла после публикации песни «‎Дурман» в 2018 году.