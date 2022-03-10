Тбилиси, 10 марта, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Министр охраны природы и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия заявил, что опасения о нехватке запасов сахара в стране являются беспочвенными, сообщает 10 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Сахар

По его словам, основным поставщиком сахара Грузии являются не Россия или Украина, а Бразилия, Польша и Турция. Поэтому министр утверждает, что никаких причин для паники нет.

«Поскольку наблюдается повышенный спрос и увеличение покупок со стороны населения, то система логистики и торговли не могла за этим поспеть. Эта ситуация будет исправлена через несколько дней, и мы увидим, что с этим не будет никаких проблем», — сказал министр.

Граждане массово скупают сахар уже второй день, поэтому в некоторых магазинах вчера закончились его запасы.