Лидс, Великобритания, , 22:33 — REGNUM Сегодня, 10 марта, в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» футбольный клуб «Лидс Юнайтед» в матче двадцатого тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 примет «Астон Виллу». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Лидс Юнайтед»: Иллан Мелье, Люк Эйлинг, Стюарт Даллас, Паскаль Трейк, Адам Форшоу, Хуниор Фирпо, Робин Кох, Рафинья, Родриго, Джек Харрисон, Даниэль Джеймс.

«Астон Вилла»: Дамиан Мартинес, Мэтти Кэш, Тайрон Мингс, Калум Чемберс, Люка Динь, Дуглас Луис, Джон Макгинн, Филиппе Коутиньо, Джейкоб Рэмзи, Олли Уоткинс, Дэнни Ингз.

Бригада арбитров: Саймон Хупер | Йан Хассин | Даррен Канн | Роберт Джонс | Ли Мейсон.

На данный момент «Астон Вилла» с десятью победами и 33-мя набранными очками занимает одиннадцатую позицию в турнирной таблице чемпионата. «Лидс Юнайтед», набрав 23 очка, идет на шестнадцатом месте.