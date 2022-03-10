Ташкент, , 22:35 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 марта провел совещание по вопросам подготовки к Ташкентскому международному инвестиционному форуму. Проведение мероприятия запланировано на 24−26 марта. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев President.uz

«Ожидается, что в нем примут участие полторы тысячи крупных инвесторов и гостей высокого уровня из 56 стран, представители международных организаций и финансовых институтов», — сообщает пресс-служба.

В частности, на форум прибудут президенты Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития, министры ряда государств, руководители крупных корпораций и компаний.

«В рамках форума пройдет более 40 мероприятий, в том числе пленарное заседание и отраслевые встречи, круглые столы, презентации, брифинги и другие», — говорится в сообщении.

В ходе совещания президентом поставлена задача продемонстрировать открытость страны международному бизнес-сообществу, подробно довести до него инвестиционный потенциал каждой отрасли и региона.

«Указано на необходимость достижения конкретных результатов в привлечении передовых технологий и инвестиций к крупным проектам», — отмечает пресс-служба.

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