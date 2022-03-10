Вулвергемптон, Великобритания, , 22:30 — REGNUM Сегодня, 10 марта, в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» «Вулверхэмптон» в матче 19-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 примет «Уотфорд». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом.

Стартовые составы команд:

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Вилли Боли, Конор Коуди, Ромен Саисс, Раян Аит-Нури, Рубен Невеш, Даниэл Каштелу, Хван Хи Чхан, Хони Кастро, Жоау Моутинью, Рауль Хименес.

«Уотфорд»: Бен Фостер, Хассан Камара, Крейг Кэткарт, Кико Фемения, Самир, Имран Луза, Том Клеверли, Мусса Сиссоко, Джошуа Кинг, Эммануэль Деннис, Хуан Камило Эрнандес.

На данный момент «Вулверхэмптон», набрав 40 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Уотфорд» с девятнадцатью очками располагается на предпоследней девятнадцатой позиции.

Ранее сообщалось, что на 24-летнего опорного полузащитника сборной Португалии Рубена Невеша претендует каталонская «Барселона».