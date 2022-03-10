Москва, 10 марта, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Члены Общественной палаты города Москвы присоединились к оказанию гуманитарной помощи жителям Донбасса в рамках акции #Москвапомогает.

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь беженцам из Донбасса

В частности, заместитель председателя Комиссии по реализации программы «Мой район» и комплексному развитию города Общественной палаты Москвы Сергей Ладочкин передал пункту сбора помощи беженцам из Донбасса три тонны сахара, а замглавы Комиссии по транспорту Норайр Блудян привез большое количество круп, питьевой воды, средств гигиены и прочих необходимых вещей.

«В этой сложной ситуации нам особенно важно сплотиться и протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Тысячи беженцев с территории ДНР и ЛНР сегодня ждут от нас поддержки. Я знаю, что уже многие неравнодушные москвичи присоединились к сбору гуманитарной помощи. В Оперативный штаб Мосволонтера доставляют продукты питания и предметы первой необходимости. Все это отправляется в Воронежскую, Волгоградскую и Ростовскую области. Я считаю своим долгом присоединиться к сбору, это то необходимое и важное, что может сделать сегодня каждый из нас», — заявил по этому поводу Сергей Ладочкин.

Напомним, в феврале текущего года из-за резкого усиления украинских артобстрелов из республик Донбасса в Россию были эвакуированы десятки тысяч женщин, детей и стариков.