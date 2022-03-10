Вашингтон, 10 марта, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Hulu поделился датой премьеры сериала «Под знаменем небес». Соответствующую информацию приводит портал KinoNews.ru 10 марта.

Скриншот видео на YouTube Эндрю Гарфилд

Так, выход первых эпизодов проекта запланирован на 28 апреля 2022 года. Известно, что главную роль в сериале исполнит Эндрю Гарфилд, а режиссёром выступит Дэвид Маккензи («Любой ценой»).

Напомним, что «Под знаменем небес» рассказывает о детективе, занимающемся расследованием загадочного убийства. Показ сериала будет осуществляться на телеканале FX.