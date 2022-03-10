Тбилиси, , 22:23 — REGNUM Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе призвал грузинскую общественность не преувеличивать опасность для Грузии в связи с событиями на Украине, сообщает 10 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Грузинские солдаты President.gov.ge

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В частности, Бурчуладзе заявил, что нет необходимости устраивать из-за событий на Украине чрезвычайное заседание Совета безопасности Грузии.

Министр отметил, что заседание совета было бы «пиар-ходом», а это «не характерно» для правящей партии «Грузинская мечта».Что касается концепции безопасности, Бурчуладзе подтвердил, что работа над ней активно ведётся.

«Руководители силовых органов ежедневно встречаются с премьер-министром, обсуждают события, возможные последствия, риски, которые могут возникнуть в результате войны на Украине. Мы работали со своей стороны вместе с нашими партнёрами в масштабах всего нашего ведомства, наша часть полностью сформирована, и в ближайшем будущем мы завершим работу над ней в Совете безопасности. Мы разработали десятилетний и 2021−2025 (четырёхлетний) план развития сил обороны. Это публичные документы, и вы можете видеть, в чём именно определены приоритеты наших боевых возможностей. Вы также знаете, что с 2019 года забота о солдатах стала для нас главным, и это останется нашим приоритетом», — сказал Бурчуладзе.