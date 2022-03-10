Москва, , 22:09 — REGNUM План первоочередных мер поддержки экономики Москвы, предложенный столичным градоначальником Сергеем Собяниным, это комплекс мер, который хорошо дополнит федеральную программу поддержки бизнеса, считает председатель московской «Деловой России» Денис Назаров.

Бизнес-центр «Москва-Сити» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Московский план продуман и хорошо проработан, отметил он. И этот план окажет столичному бизнесу весьма существенную поддержку.

При этом многие меры, отработанные в пандемийный период, хорошо встроены в новый комплекс мероприятий.

Кроме того, отметил Назаров, немаловажно то, что эти меры были приняты после подробных консультаций с бизнес-сообществом столицы.

Самыми эффективными из них должны стать мораторий на повышение арендных ставок, каникулы по арендным платежам, долгосрочные контракты при локализации производства и программа льготного кредитования.

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