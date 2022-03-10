Москва, 10 марта, 2022, 22:09 — ИА Регнум. План первоочередных мер поддержки экономики Москвы, предложенный столичным градоначальником Сергеем Собяниным, это комплекс мер, который хорошо дополнит федеральную программу поддержки бизнеса, считает председатель московской «Деловой России» Денис Назаров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бизнес-центр «Москва-Сити»

Московский план продуман и хорошо проработан, отметил он. И этот план окажет столичному бизнесу весьма существенную поддержку.

При этом многие меры, отработанные в пандемийный период, хорошо встроены в новый комплекс мероприятий.

Кроме того, отметил Назаров, немаловажно то, что эти меры были приняты после подробных консультаций с бизнес-сообществом столицы.

Самыми эффективными из них должны стать мораторий на повышение арендных ставок, каникулы по арендным платежам, долгосрочные контракты при локализации производства и программа льготного кредитования.