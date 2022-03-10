Оттава, 10 марта, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Канадский певец The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) выступил с опровержением слухов о недавней пластинке Dawn FM. Соответствующую информацию приводит издание Complex 10 марта.

Официальный YouTube-канал The Weeknd The Weeknd в клипе на песню Sacrifice

Так, музыкант опроверг слухи о том, что изначально на альбоме должны были появиться Ариана Гранде, Ty Dolla Sign (Тайрон Уильям Гриффин) и Кали Учис (Карли-Марина Лоейза). Также The Weeknd призвал поклонников не верить всему, что они читают в интернете.

Напомним, что 7 января 2022 года The Weeknd представил свой новый студийный альбом под названием Dawn FM. Среди гостей релиза оказались Tyler, the Creator (Тайлер Грегори Оконма) и Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший).