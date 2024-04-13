Москва, 10 марта, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Warner Music Russia приостанавливает свою деятельность в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании 10 марта.

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«WMG приостанавливает свою деятельность в России, включая инвестиции и проекты развития, продвижение и маркетинговую деятельность, а также производство всех новых физических носителей. Мы предпринимаем этот очень серьезный шаг максимально обдуманно», — заявили в пресс-службе. «Мы и далее будем исполнять существующие обязательства перед нашими сотрудниками, артистами и авторами, делая всё возможное, по мере развития ситуации», — заверили представители компании.

ИА REGNUM напоминает, что Warner Music Russia — это российское подразделение американского звукозаписывающего концерна Warner Music Group. На лейбл в России подписан ряд музыкантов — Ани Лорак, Эльдар Джарахов, Artik & Asti, Егор Крид, Little Big и другие артисты.