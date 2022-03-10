Москва, 10 марта, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Объемы государственной поддержки, в которых будет нуждаться бизнес, зависят от длительности периода напряженности и времени, необходимого для нейтрализации вреда от санкций, заявил журналистам генеральный директор IT-компании «Большая тройка» Артем Седов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва

По его словам, компаниям, работающим в сфере услуг, в первую очередь нужны оборотные средства.

«Там, где рынок был связан с оказанием услуг, многим компаниям потребуются вливания оборотных средств. В этой связи запуск программы льготного кредитования для приобретения оборудования и пополнения оборотных средств для предприятий по линии импортозамещения является значимой мерой для московского бизнеса. Стоит также понимать, что помимо прямой денежной поддержки намного важнее сейчас — создание условий для актуального импортозамещения и его взаимосвязи с оборотными средствами. Увеличение авансирования по городскому заказу до 70% — правильная и актуальная мера, потому что если проекты обсуждались ранее и затраты были посчитаны под 30% аванса, то сейчас, возможно, этих средств просто не хватит», — цитирует его мнение издание BFM.

При этом он особо подчеркнул, что бизнесу нужны не столько деньги, сколько объёмы работ.

«Если бизнес просит деньги без четкого плана, как их вложить, то вряд ли стоит ему помогать. Помощь деньгами под определенный объем работ — это самая правильная модель поддержки бизнеса от государства. От себя добавил бы инициативу по созданию некоего «атласа» с компаниями, которые ушли с российского рынка, а также теми, кто оказывал услугу этим компаниям, с информацией о ранее заявленных ценах на товары и о затратах, которые сейчас планируются. На мой взгляд, достаточно оперативно эту идею сейчас может воплотить только Москва. Город готов к долгосрочным контрактам в срок три, пять и семь лет на поставку подобных продуктов. После этого и заработает инициатива льготных ставок по кредиту, а также долгосрочные контракты. Тут же поможет и третья мера со льготными площадями и производственными мощностями. Таких хороших условий не было даже в доковидное время. По сути, будет создана такая комплексная поддержка, при которой бизнесу останется только спокойно работать», — рассказал Седов.

Кроме того, он отметил, что дублировать крупные сети вроде McDonald's в российских условиях не обязательно.

«Надо дать возможность создать множество продуктовых линеек, которые в естественном отборе останутся на рынке. Сейчас есть реальная возможность занять и расширить продуктовые ниши. Кроме того, в настоящее время важно фокусироваться не только на том, что произошло, а что будет происходить и зарождаться», — считает эксперт.