Вашингтон, , 22:02 — REGNUM Американская певица Мадонна дополнила ремикс песни Frozen, записанный при участии певца Fireboy DML (Адедамола Адефолахан), видеоклипом. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале исполнительницы 10 марта.

Певица Мадонна chrisweger

В танцевальном видео музыканты передвигаются между декорациями клипа, рассказывая о любовных чувствах. Режиссёром работы стал Рикардо Гомес.

Напомним, что впервые композиция Мадонны Frozen была опубликована в 1998 году. В 2022 году песня получила вторую волну популярности благодаря TikTok.

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