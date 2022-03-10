Белград, 10 марта, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам ООН высказал озабоченность большим количеством безработных молодых людей в Сербии. Об этом 10 марта сообщил Белградский центр по правам человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Эксперты комитета также обратили внимание на то, что большая доля сербской молодежи не охвачена образовательными процессами.

Комитет ООН призвал сербское правительство приложить больше усилий для того, чтобы уменьшить безработицу, особенно среди молодежи.

Напомним, что ранее Европейская комиссия прогнозировала снижение безработицы в Сербии с 9,3% в 2021 году до 8,5% в 2022 году.