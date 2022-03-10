Ташкент, 10 марта, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 марта ознакомился с проектом второго этапа строительства городка «Новый Наманган». Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Press-service.uz Шавкат Мирзиёев

«Наманган демонстрирует как экономический, так и демографический рост. За последние годы площадь города расширилась на 3,6 тысячи гектаров, его население за последние пять лет увеличилось на 152 тысячи человек», — говорится в сообщении.

Сообщается, что за этот период было построено более 300 многоквартирных домов, квартиры приобрели около 65 тысяч человек.

«Сегодня на презентации рассмотрен генеральный план второй фазы строительства городка. Он предусматривает строительство 171 дома на 20 тысяч квартир на площади в 272 гектара», — сообщает пресс-служба.