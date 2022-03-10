Москва, , 21:42 — REGNUM Глава московского муниципалитета Сергей Собянин принял актуальный и досконально проработанный план поддержки столичной экономики и бизнеса, заявил 10 марта член Совета московской «Деловой России» Георгий Житков.

Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его мнению, это демонстрирует высокий класс команды Сергея Собянина, так как принятый городскими властями план первоочередных мер поддержки экономики и бизнеса Москвы касается практически всех аспектов работы крупных предприятий и сферы среднего и малого бизнеса.

Житков отметил выделение кредитов на спасение предприятий и рабочих мест, которое поддержит платёжеспособный спрос на товары и услуги.

«Безусловно, востребованной мерой поддержки станут арендные каникулы и мораторий на повышение арендных ставок. Также подчеркну ускоренный порядок контрактования и увеличение аванса до 70%. Для предприятий это означает, что пока идёт обрушение внешних и прочих заказов, Москва даёт возможность продержаться несколько месяцев за счёт, скажем честно, не самых маленьких закупок. Тем самым, давая передышку бизнесу как минимум на несколько месяцев для выстраивания новых бизнес-решений. По факту это игра на опережение», — цитирует мнение Георгия Житкова НСН.

«Возможно, одним из самых главных решений можно назвать — создание специального кадрового центра в Москве. Коллеги подтвердят — дефицит квалифицированных кадров сегодня — страшнее всех санкций!», — добавил Житков.

При этом он отметил, что план поддержки экономики и бизнеса Москвы может стать базой для нового витка развития столичной экономики в ближайшие годы.

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