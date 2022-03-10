Вашингтон, 10 марта 2022, 21:46 — REGNUM В Сети опубликовали трейлер шестого сезона шоу «Лучше звоните Солу». Ролик доступен на официальном YouTube-канале сериала с 10 марта.
События финального сезона разворачиваются спустя два года после окончания пятого сезона. «Что бы ни случилось дальше, всё пойдет не так, как ты думаешь», — говорится в подписи к трейлеру. Премьера запланирована на 18 апреля 2022 года.
ИА REGNUM напоминает, что «Лучше звоните Солу» является приквелом сериала «Во все тяжкие» и рассказывает о приключениях адвоката Сола Гудмана (Боб Оденкёрк). Во время съёмок финального сезона шоу у актёра Оденкёрка случился сердечный приступ.
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