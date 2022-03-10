Вашингтон, 10 марта, 2022, 21:46 — ИА Регнум. В Сети опубликовали трейлер шестого сезона шоу «Лучше звоните Солу». Ролик доступен на официальном YouTube-канале сериала с 10 марта.

Цитата из т/с «Лучше звоните Солу». реж Винс Гиллиган. 2015. США Боб Оденкёрк

События финального сезона разворачиваются спустя два года после окончания пятого сезона. «Что бы ни случилось дальше, всё пойдет не так, как ты думаешь», — говорится в подписи к трейлеру. Премьера запланирована на 18 апреля 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что «Лучше звоните Солу» является приквелом сериала «Во все тяжкие» и рассказывает о приключениях адвоката Сола Гудмана (Боб Оденкёрк). Во время съёмок финального сезона шоу у актёра Оденкёрка случился сердечный приступ.