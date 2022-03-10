Москва, , 21:49 — REGNUM Российский рэпер Feduk (Фёдор Инсаров) опубликовал фрагмент новой композиции. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале музыканта 10 марта.

Feduk Скриншот YouTube

В настоящее время неизвестно, какое название получит будущая работа, однако её выход состоится в ближайшее время. Также ранее исполнитель заявил, что возобновил работу над новым студийным альбомом.

Напомним, что 3 марта 2022 года стало известно о том, что Feduk стал отцом. Александра Новикова подарила рэперу дочь.

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